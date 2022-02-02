إحالة واقعة ذبح كبش لفك «نحس» فريق بنها للتحقيق.. مسحوا وجوههم بالدماء

أعلن الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة بنها الرياضي، إحالة واقعة ذبح كبش بحضور بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفك «النحس» على أرض ملعب ميت راضي الخاص بالفريق، للتحقيق، مؤكدا أن الواقعة أمر غير مقبول.

وكان بعض لاعبي فريق نادي بنها، ذبحوا كبشا بملعب النادي بميت راضي، أثناء التدريبات التي يجريها الفريق استعدادا لمباراته يوم الجمعة المقبل أمام فريق السويس، ضمن مشاركته في دوري القسم الثاني.

كبش على تروسيكل في أرض الملعب

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تروسيكلا محملا عليه كبش، وبعده تم ذبحه، ليقوم بعض لاعبي الفريق بمسح أرجلهم ووجوههم في دماء الذبح، ظنا منهم أن ذلك سيفك «النحس» عن الفريق الذي يؤدي أداء جيدا خلال المباريات الماضية لكنه لا يحقق تحقيق نتائج مرضية.

رد رئيس النادي على الواقعة

من جانبه، قال الدكتور مصبح الكحيلي رئيس نادي بنها الرياضي، أنه علم أمس الثلاثاء، بالواقعة، وأن اللاعبين فوجئوا باصطحاب أحد المشجعين لهذا الكبش ولا علاقة لمجلس الإدارة أو الفريق بالواقعة.

وأشار رئيس نادي بنها الرياضي، إلى أن ذبح كبش لفك «النحس» أمر غير مقبول، وتم إحالة الواقعة للتحقيق، ومن المقرر اتخاذ إجراء فيها خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.