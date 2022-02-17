ضبط 3 متهمين في جرائم قتل.. رجل ذبح زوجته ولصان «رموا سوّاق في مصرف»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة (ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ)، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة «عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس»، قرر بأنّه حال اتصاله هاتفيا بشقيقته المجني عليها تبين عدم تجاوبها، فاتجه للمنطقة محل سكنها والتقى زوجها «مالك مقهى بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان»، وبسؤاله عن شقيقته أكد أنّها موجودة في شقتهما، وسلّمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها على النحو المشار إليه.

اعترافات المتهم بقتل زوجته

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنّه نظرا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال وجودهما بالشقة محل سكنهما، حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، اعتدى على إثرها المتهم على المجني عليها بالضرب باستخدام «مطواة وسكين»، حصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من «شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة»، بغياب نجل أحدهما، وما قررا المُبلغان أنّ المتغيب يعمل على سيارة أجرة «ميكروباص» ملك الثاني، وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته، وعثورهما على السيارة متروكة بإحدى القرى بدائرة المركز.

كشف ملابسات الحادث

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في القليوبية، عن أنّ وراء تغيب المذكور شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق بينهما على سرقة السيارة التي يعمل عليها المتغيب، وبيعها واقتسام ثمنها، فاستدرجه صديقه بالسيارة والثاني رفقته، وأثناء ذلك غافله الثاني وألقى عليه كمية من مسحوق «الشطة» على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدي، فأصيب بحالة إغماء، وتولى أحدهما القيادة واصطحباه عنوة بالسيارة حتى أحد مصارف المياه بدائرة المركز وألقيا بها، ثم أخفيا السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وجرى استخراج الجثة بإرشاد المتهمان، واتخذت الإجراءات القانونية.