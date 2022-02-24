عاجل.. الدنمارك تغلق سفارتها في أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن الخارجية الدنماريكية أعلنت غلق سفارتها في كييف، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، على الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن عدد كبير من البلدان الغربية أجلت رعاياها من أوكرانيا، على خلفية الأحداث المتصاعدة بين روسيا وأوكرنيا، والتي بدأت قبل شهر، عندما اعترض الرئيس الروسي على انضمام جارته الأوكرانية إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً من أوكرانيا وعدداً من الدول الغربية الداعمة لها.