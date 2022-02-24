مصدر لـ«الوطن»: حالة الفنان أحمد حلاوة مازالت حرجة ويحتاج للأكسجين

سيطرت تفاصيل الحالة الصحية للفنان القدير أحمد حلاوة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تصدر «تريندات»، تلك المواقع، خاصًة بعدما أعلنت ابنته في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع مصدر مقرب من الفنان القدير أحمد حلاوة، للكشف عن تطورات حالته الصحية.

مصدر مقرب من أحمد حلاوة: حالة الفنان لم تتخطى مرحلة الخطر حتى الآن

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الوطن»، إنّ الحالة الصحية للفنان القدير أحمد حلاوة، لم تتخط مرحلة الخطر حتى الآن، وتابع قائلًا: «حالة الفنان أحمد حلاوة الصحية ما زالت حرجة، مع وجود تحسن طفيف خلال الـ 48 ساعة الماضيين».

مصدر عن صحة الفنان أحمد حلاوة: ما زال يحتاج إلى أكسجين

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أنّ الفنان القدير أحمد حلاوة، ما زال يحتاج إلى أكسجين، حتى يساعده على التنفس، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له لكي يتخطى الأزمة.

آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة

يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير أحمد حلاوة، مشاركته في فيلم «الجواهرجي»، الذي لم يُعرض حتى الآن، مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: «محمد هنيدي، منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، تارا عماد»، وغيرهم من الفنانين.

من هو الفنان أحمد حلاوة؟

الفنان القدير أحمد حلاوة، هو أيقونة من أيقونات الفن المصري، تمكن من خلال مسيرته الفنية الحافلة بالنجاح، أن يُكون شعبة جماهيرية كبيرة، تسانده في أزمته الصحية الآن، من خلال الدعاء له عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجسد الفنان القدير أحمد حلاوة، عدة شخصيات متنوعة، خلال مشواره الفني الذي ضم نحو 231 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.