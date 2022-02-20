آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة في الحجر الصحي

لازال الفنان أحمد حلاوة، يخضع للعلاج من فيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات، ويتلقي العلاج الخاص بوزارة الصحة، وطلبت ابنته هبة حلاوة من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

وقالت هبة حلاوة في تصريح لـ «الوطن»، «هناك تحسن بسيط جداً، ولكن مازالت الحالة حرجة، وهو داخل العناية المركزة، يعاني من الفيروس اللعين» .

وكتبت هبة حلاوة عبر خاصية ستوري بتطبيق التواصل الاجتماعي، واتساب: «لازالت الحالة حرجة جدا.. نرجو الدعاء له بالشفاء، وخروجه من تلك الأزمة على خير».

أحدث أعمال الفنان أحمد حلاوة

يشارك الفنان أحمد حلاوة في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومازال لم يعرض الفيلم حتى الآن و من المفترض ان يعرض في 2022.

ويجسد أحمد حلاوة، دور حما «محمد هنيدي» في فيلم «الجواهرجي»، ووالد منى زكي، التي تكون زوجة هنيدي بالفيلم، ويجمع هذا العمل منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عاما من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذى كان أول فيلم يجمعهما معا.

وصرح أحمد حلاوة مسبقا، أنه لم يتردد لحظة في المشاركة بـ فيلم «الجواهرجي»، بسبب انه يقوم بدور كوميدي من الطراز الأول المفضل له، في تصريحات سابقة لـ «الوطن».

أبطال فيلم الجواهرجي

ويشارك بـ فيلم «الجواهرجي» أحمد حلاوة، مع نخبة من نجوم الفن، و من بينهم محمد هنيدي ومنى زكي، و أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول.