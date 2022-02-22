ابنة أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها: حالتة حرجة.. يا رب يخرج على خير

يرقد الفنان أحمد حلاوة داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ يتابع الأطباء تطورات حالته الصحية بشكل مستمر.

هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة ذكرت لـ«الوطن» تفاصيل حالة والدها الصحية قائلة إنَّه يحتاج دعاء الجميع، مؤكّدة أنَّ حالة والدها حرجة رغم حدوث تحسنٍ بسيط للغاية، إذ أنه محتجز حالياً داخل غرفة العناية المركزة في المستشفى.

هبة حلاوة تطلب الدعاء لوالدها

ودعت هبة حلاوة، محبي والدها بالدعاء له بتجاوز أزمته الصحية بسلام كي يعود لجمهوره وإمتاعهم بأدواره المختلفة وأعماله الفنية.

وكتبت هبة حلاوة عبر خاصية ستوري بتطبيق «واتس آب»: «لازالت الحالة حرجة جدا، نرجو الدعاء له بالشفاء، وخروجه من تلك الأزمة على خير».

آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة

وكانت آخر أعمال أحمد حلاوة مشاركته في بطولة فيلم «الجواهرجي» للمخرج إسلام خيري، وبطولة الفنان محمد هنيدي، إذ انتهى حلاوة من تصوير دوره بالكامل قبل تعرضه لأزمته الصحية الأخيرة.

ويجسّد أحمد حلاوة، دور حما «محمد هنيدي» في فيلم «الجواهرجي»، ووالد منى زكي، التي تكون زوجة هنيدي بالفيلم، ويجمع هذا العمل منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عاما من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذى كان أول فيلم يجمعهما معا.

وشارك في بطولة الفيلم كل من مني زكي، لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، تأليف عمر طاهر.

نجوم الفن يتمنون الشفاء للفنان أحمد حلاوة

وتمنى عدد من نجوم الفن الشفاء العاجل للفنان أحمد حلاوة، وكان آخرهم الفنان عصام السقا، ونشر السقا صورة تجمعه بـ«حلاوة»، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلّق عليها بقوله: «ربنا يشفيك ويقومك بألف سلامة، دعواتكم لأستاذ أحمد حلاوة»، وعدد أخر من الفنانين تمنوا له الشفاء العاجل .