اقتراب انتهاء تصوير فيلم الجواهرجي.. تعرف على موقف أحمد حلاوة من تصويره

أعلنت الجهة المنتجة لـ فيلم «الجواهرجي» لـ محمد هنيدي، ومنى زكي، أن الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادا لطرحه في عيد الفطر المقبل.

موقف أحمد حلاوة من مشاهده بفيلم «الجواهرجي»

وتزامنا مع الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة الآن، يتساءل البعض عن موقفه مع اقتراب انتهاء تصوير الفيلم وعرضه في عيد الفطر المقبل، بينما بالفعل هو انتهى من تصوير مشاهده منذ أواخر العام الماضي، حيث إنه قام بتصوير دوره كاملا، ويتمنى الجميع تعافيه قريبا، ويشارك صناع الفيلم بالترويج له.

ويجسد أحمد حلاوة، دور حمى «محمد هنيدي» بـ فيلم «الجواهرجي»، ووالد منى زكي، التي تكون زوجة الأول بالفيلم، ويجمع هذا العمل منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عاما من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

ويتواجد الفنان محمد هنيدي الآن خارج مصر، وينتظر فريق عمل «الجواهرجي» عودته لتصوير آخر مشاهد الفيلم، التي تحتاج حوالي ما يقرب من أسبوع تصوير، وفقا لبيان الجهة المنتجة.

تفاصيل فيلم «الجواهرجي»

فيلم «الجواهرجي» يصنف من أفلام الكوميديا الاجتماعية، بين الحمى و زوج الابنة، بجانب العديد من المواقف التي تحدث بين ابطال العمل.

يقوم ببطولة فيلم «الجواهرجي» نخبة من نجوم الفن من بينهم محمد هنيدي، ومنى زكي و أحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، لبلة ، تارا عماد، ومن إخراج: إسلام خيري، وتأليف: عمر طاهر.

كان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما من خلال فيلم «الإنس والنمس»، الذي حقق نجاحا هائلا بالرغم من ظروف كورونا حينها، وظهرت عائلته معه لأول مرة خلال العرض الخاص للفيلم.