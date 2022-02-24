«التعليم العالي» تكشف موقف الطلاب المصريين في أوكرانيا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موقف الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا، موضحة أن الوزارة تدرس حاليا موقفهم مع الجهات المعنية بجانب العمل والتنسيق مع وزارة الهجرة والخارجية لعمل حصر شامل بأعدادهم، خاصة وأن العديد من الطلاب يدرس الفترة الحالية هناك، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الموقف المناسب لهم خلال الفترة المقلبة.

غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة تتابع عن كثب تلك الموضوعات لمتابعة موقف الطلاب والبعثات.

والجدير بالذكر، أن خلال عام 2019 كشفت دراسة علمية أجريب على أعداد الجاليا في أوكرانيا، أن عدد الطلاب المصريين بلغ في أوكرانيا عام 2019، نحو 3300 طالب وطالب بمختلف الجامعات.