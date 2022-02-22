التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الشرقية وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

مداهمة منشأة في الشرقية

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية الشروق للعلوم والدراسات النوعية، والكائن مقرها في (شارع الطوخي - النظام ـ أول الزقازيق - محافظة الشرقية)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها (علوم الحاسب الآلي ــ السياحة والفنادق ــ اللغات)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

لجان الضبطية القضائية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف خلال الفترة المقبلة ملاحقاتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي http://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl