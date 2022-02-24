سعر برميل البترول يتخطى 100 دولار بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة لخام نفط برنت أكثر من 5%، اليوم الخميس، خلال ساعات التداول الآسيوية بعد أن أطلقت روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا، لتبلغ العقود الآجلة لخام نفط برنت لشهر أبريل أعلى مستوى لها عند 100 دولار للبرميل في أواخر التعاملات الصباحية قبل أن ترتفع بسرعة إلى 101 دولار للبرميل، وكان آخر مرة لامس خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في 9 سبتمبر 2014.

أعلى سعر للبرميل منذ 2014

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت في أبريل بمقدار 5 دولارات للبرميل (5.16%) عن الإغلاق السابق عند 101.84 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد الخام الخفيف في بورصة «نايمكس» غرب تكساس لشهر أبريل 4.74 دولار للبرميل (5.15%) إلى 96.84 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، في خطاب متلفز، بحسب «بي بي سي»، التي قالت إن دوي انفجارات متعددة سُمع في العاصمة كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، العمليات بأنها غزو واسع النطاق، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية الروسية بأنها «هجوم غير مبرر من قبل القوات العسكرية الروسية».

حرب روسية على أوكرانيا

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن «بايدن» قوله: «الرئيس بوتين اختار حربا متعمدة ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية، سأراقب الوضع من البيت الأبيض وسأجتمع مع قادة مجموعة السبع في الصباح قبل الإعلان عن عواقب أخرى بالنسبة لروسيا، وسيكون هناك رد قوي وموحد من حلفاء الناتو يردع أي عدوان ضد أعضائه».