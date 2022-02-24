عمرو دياب يتعاقد مع منصة «أنغامي» ويحسم الجدل وراء حذف أغنياته

حسم الفنان عمرو دياب، حالة الجدل التي أُثيرت خلال الساعات الماضية، بسبب قيامه بحذف أغانيه من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وسط تساؤلات من الجمهور عن السبب وراء ذلك، ليعلن بعدها عن تعاقده مع شركة «أنغامي».

كشف الفنان عمرو دياب، عن تعاقده في شراكة حصرية لمنصة البث الموسيقي «أنغامي»، إذ نشرت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جميع إصدارت دياب المقبلة سوف يتم توفيرها فقط من خلال «أنغامي».

عمرو دياب يعلن تعاقده مع منصة «أنغامي»

وتابع الحساب الرسمي للفنان عمرو دياب، حديثه عن شراكة الفنان مع منصة البث الموسيقي «أنغامي»، قائلًا: «سوف تكون أغاني عمرو دياب متاحة مجانًا لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي تعليق له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الفنان عمرو دياب: «متحمس جداً لهذا المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز علاقتي بجمهوري، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم»، مشيرًا إلى أنه وقع اختياره على «أنغامي»، لأنها منصة عالمية، كما تساهم في تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولي.

التعاون بداية استراتيجية أوسع نطاقا مع أنغامي

وتابع الفنان عمرو دياب، حديثه قائلًا: «لأنني أشارك أنغامي في الرؤية نفسها في تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم، ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامي، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلال تصريحات سابقة علمت «الوطن»، من مصدر مقرب من عمرو دياب، أنه اتخذ هذه الخطوة ضمن خطة جديدة وهي احتكار جميع أغنياته ضمن تطبيق سماعي خاص به، وسوف يكون له مردود مالي بدون التقاسم مع منصات عالمية أخرى.

وتابع المصدر أن جميع أغنيات الفنان عمرو دياب، التي اختفت من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، هي ملك له، إذ أنتجها من خلال شركته «ناي»، وهذا يعني أن الأغنيات ليس عليها حقوق طبع ونشر من شركات أخرى، لأنه هو المالك الوحيد لها بالإضافة إلى أنه يحق له التصرف فيها ونشرها وحذفها كما يشاء.