إضافة 4 مراكز جديدة للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في الغربية

استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يجري تنفيذه في مركز زفتى بالمرحلة الأولى للمبادرة حيث يتم تطوير 54 قرية و88 تابعا فى مختلف القطاعات وإقامة 727 مشروعا بتكلفة تتخطى 3.5 مليار جنيه في مجالات «توصيل الصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب، توصيل الغاز الطبيعي، إنشاء مجمعات خدمية، إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، تطوير مراكز الشباب، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تبطين الترع وغيرها من العديد من المشروعات الخدمية الأخرى في مجالات الاتصالات والصحة والغاز».

إضافة 4 مراكز جديدة بالغربية للمرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

وناقش اللواء محمود شعراوي في اجتماع بمكتبه اليوم مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التحضيرات الجارية من جانب المحافظة بعد إضافة 4 مراكز جديدة بالغربية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي «كفر الزيات وبسيون وقطور والمحلة»، لسرعة اختيار فرق العمل واللجان الخاصة بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتوفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية وغيرها من المشروعات الحيوية .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية الإسراع في توفير وحصر قطع الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة في مراكز المرحلة الثانية لتكون جاهزة لتنفيذ المشروعات.

وأكد «شعراوي»، علي تقديم الدعم الكامل للمحافظة لتذليل أي معوقات ومتابعة الوزارة للانتهاء من كافة المشروعات والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي .

المبادرة الرئاسية تهتم بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي إلى تقدم الأعمال في جميع المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى والتي قاربت على الانتهاء في عدد من القطاعات، مشيراً إلى انتهاء بعض المشروعات بالفعل في بعض القرى والتي تجرى مع الجمعيات الأهلية .

وأكد «رحمي»، أن المبادرة الرئاسية على أرض الغربية تهتم بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمية في كافة المجالات الحيوية .

وأوضح المحافظ أنه بدأ عقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للإعداد لمراكز المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، كما أن هناك متابعة يومية للمشروعات الجارية بالمرحلة الأولى للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطن .

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود محافظة الغربية المشروعات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، وكذا جهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين علي مستوي النظافة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للغربية .

وأشار محافظ الغربية إلى جهود الوحدات المحلية في رفع القمامة وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة يومية ونقلها إلى المقالب العمومية، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار تلك الجهود من العاملين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية لتحسين مستوى نظافة الشوارع .

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير فيما يخص مواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وكذا متابعة جهود قوات انفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالغربية لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في المرحلة الثانية للموجة 19 تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة .