محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في عدد من القرى بمركز زفتى، وذلك خلال زيارة تفقدية لمواقع العمل في كل من «نهطاي، وسنباط، وحانوت، وشبراملس»، اليوم الأربعاء، للوقوف على نسب الإنجاز والتحديات للإسراع من وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

جولة محافظ الغربية بقرى زفتى تستغرق 6 ساعات

بدأت الجولة، التي استمرت لما يقرب من 6 ساعات، بتفقد مدرسة «طلبة السايح»، التي تشهد أعمال تركيب الإنترلوك ونهو تنجيل الملعب، حيث وجه المحافظ بعمل صفايات مياه على جانب الملعب، كما تفقد أعمال إحلال التربة، تمهيداً لرصف طريق «نهطاي»، بطول 2 كيلو وعرض 12 متراً، والممتد من طريق «زفتى - السنطة» حتى المجمع الخدمي.

المحافظ يوجه بإنشاء مسارات للمعاقين بمجمعات الخدمات

وخلال جولته بمدرسة «نهطاي» الإعدادية الجديدة، تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لرفع كفاءة المدرسة، والأعمال الجارية بمجمع الخدمات بقرية «نهطاي»، الذي يشهد أعمال تركيب الكهرباء والزجاج وأعمال التشطيبات النهائية، كما تابع المحافظ الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بنهطاي، موجهاً بعمل مسار للمعاقين في مدخل المجمع، وسرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بنهطاي، واختتمت الجولة في قرية نهطاي بتفقد أعمال تبطين ترعة «قائم نهطاي»، وترعة «الخضراوية»، التي تم الانتهاء من تبطين 2850 متراً منها.

«رحمي» يتابع موقف مجمعات الخدمات الحكومية

وفي «حانوت»، تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي البيطري، ووحدة طب الأسرة، حيث يتم أعمال صب الطبقة الخرسانية للدور الثاني.

وخلال جولته بقرية «سنباط»، تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية، ووحدة طب الأسرة، ومدرسة سنباط الثانوية التجارية، ومدرسة سنباط الإعدادية للبنين، ومجمع الخدمات الزراعية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد قرية «شبراملس»، حيث تابع سير العمل في وحدة طب الأسرة، ومركز الشباب، ونقطة الشرطة، والمجمع الزراعي، والمدرسة التجريبية، محطة رفع شبراملس، ومحطة المياه، حيث وجه بسرعة نهو الأعمال بالمحطة.