زعيم انفصاليي لوغانسك: متأكدون من النصر

رحب زعيم الانفصاليين في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا، بالتدخل الروسي في أوكرانيا، مؤكدًا على أن الاتحاد مع روسيا سيكون أمرا رائعا: «في عام 1991 تم تفكيك الاتحاد السوفيتي، والآن يدمر الغرب جمهوريتنا باستخدام الثورات الملونة، كما يستفيد من الوضع الاقتصادي والمالي، وينفذ ثورات في الجمهوريات السوفيتية السابقة»، مشددًا على أن تفكيك الاتحاد السوفيتي جرى اصطناعيا، وكانت هناك يد للاستخبارات الغربية، لأنه لا يريد دولة قوية في روسيا.

زعيم الانفصاليين: متأكدون من النصر

وأضاف في مؤتمر صحفي: «يجب أن نثبت أننا أقوياء ولدينا الحق في أن نعيش ولا يمكن استغلالنا، ونحن على أرضنا ولدينا حقنا وإيماننا ومتأكد أننا سننتصر، وأدعو الجميع إلى الابتعاد عن طموحاتهم ورغباتهم والرغبة في الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، ويجب أن يجتمع الجميع ويشكل قوة واحدة كالتي كانت قبل عام 1991 وبناء الرؤية اللازمة للتطور السياسي والاقتصادي، وسنعيد أمجاد تلك الدولة التي كان يخشى الجميع منها ويحسبون لها ألف حساب».

وأردف: «التوحد هو المنطق، وأوروبا تحاول أن تتحد تحت اسم الاتحاد الأوروبي وسيكون لهم اقتصاد موحد وعملة موحدة وبهذا الشكل يشكلون ما كان لدينا في بداية القرن الماضي، ولماذا رأوا بأننا لسنا على صواب؟ تحت شعار الديموقراطية قالوا إن هذا لا يمكن أن يكون ودمروا وفتكوا باتحادنا.. أقلية من الموالين للغرب ترعب بقية سكان أوكرانيا».