موسكو تطرد نائب السفير الأمريكي.. وتؤكد: واشنطن لم تتجاوب مع مطالبنا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب السفير الأمريكي، بارت غورمان، وسط توتر متصاعد بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كان آخر مظاهره اعتبار موسكو أن الولايات المتحدة لم تقدم ردا بناء على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.

السفارة الأمريكية في موسكو: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي

وأكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية، اليوم الخميس في بيان، أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي، بارت جورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة، حسب قوله.

وجاء طرد موسكو لنائب السفير الأمريكي لديها، في الوقت الذي نشرت فيه وزارة الخارجية الروسية، اليوم، ردها على رسالة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية التي سبق وقدمتها روسيا، حيث أكدت موسكو أن الإدارة الأمريكية لم تبد موقفا بناء من هذا الملف.

وذكرت الخارجية الروسية أنها سلمت، اليوم، رد موسكو على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية للسفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، الذي زار مقر الخارجية الروسية، اليوم، لتلقي الوثيقة.

موسكو: أمريكا لم تقدم ردا بناء على الضمانات الأمنية الروسية

وقالت موسكو في ردها، إن الجانب الأمريكي لم يقدم ردا بناء على المكونات الأساسية لمشروع الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن التخلي عن استمرار توسع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وسحب صيغة بوخاريست التي تقول إن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو، والامتناع عن إنشاء قواعد عسكرية في أراضي الدول التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفييتي... بنود لها أهمية أساسية بالنسبة لروسيا.

وأشارت الخارجية الروسية كذلك إلى أن الأنشطة العسكرية المتصاعدة للولايات المتحدة والغرب بالقرب من الحدود الروسية، تثير قلقا، وخاصة في الوقت الذي يستمر فيه تجاهل الخطوط الحمراء الروسية والمصالح الجذرية الروسية في مجال الأمن.