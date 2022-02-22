أخبار أوكرانيا وروسيا اليوم.. احتفالات للانفصاليين وعقوبات على موسكو

أخبار أوكرانيا وروسيا، اليوم الثلاثاء، واحدة من الموضوعات التي يبحث عن متابعو الوضع الروسي والأوكراني، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية قراراً يتعلق باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس باستقال الانفصالين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، شرق أوكرانيا.

وقالت الخارجية إنّ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، منوهة بأنّ موسكو لا تخطط لفعل ذلك حاليا، في أبرز تطور لأخبار أوكرانيا وروسيا اليوم، وفق ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

آخر أخبار أوكرانيا وروسيا اليوم

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أنّ موسكو لا تنوي حالياً نشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين الانفصاليتين، لافتاً إلى أنّ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين تسمح بذلك، مضيفًا أنّ روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر.

ويشار إلى أنّه عقب اعتراف موسكو باستقال الجمهورتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا مساء أمس الاثنين بقرار رسمي من الجانب الروسي، فقد تم في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تصديق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

روسيا تتعهد بالسلام في دونيتسك ولوغانسك

كان الرئيس الروسي «بوتين»، قال في كلمة ألقاها أمس على شعبه بعد إعلان الاعتراف باستقلال الجمهورتين، إنّ القوات المسلحة الروسية منوطة بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

يذكر أنّ اعتراف موسكو بالانفصاليين الأوكرانيين من طرف واحد، قد تسبب في موجة غضب واسعة ضد «بوتين»، حيث تواجه روسيا حزمة من العقوبات التي قال الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا أنهم بصدد الإعلان عنها، لما أسموه بانتهاك القانون الدولي وسيادة كييف على أراضيها بعد اعتراف روسيا بالجمهوريتين.

ويشار إلى أنّ «بوتين» كان قد شنّ هجوماً كبيراً على الحكومة الأوكرانية متهماً إياها بسرقة الغاز الروسي وابتزاز موسكو، كما اتهم الإدارة الأمريكية بتحريض ومساندة أوكرانيا.