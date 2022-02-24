أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 24-2-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 -2- 2022 في مصر، وجاءت أسعار العملات الأجنبية متابينة بين الاستقرار والصعود والهبوط، ومن العملات الأكثر استقرارا أمام الجنيه المصري الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتراجع اليورو متاثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع بدء التعاملات اليومية للبنوك فى مصر.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24-2-2022 في بنك cib سعر 15.76جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.553 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر بسعر 21.35 جنيه مقابل 21.120 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 52.119 جنيه للبيع مقابل 49.745 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.270 جنيه مقابل 4.170 جنيه للشراء.

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار واليورو اليوم

جاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 24-2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء البنك المركزي، كأفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.748 جنيه، فيما جاء بنك المصرف العربى الدولى كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.737 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل بنك الكويت الوطني صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم بسعر 21.271 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.201 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي خاص بالمواطن، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدينار الكويتي

وصنف المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك التى تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.758 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لتشتري منها الدينار 51.886 جنيه.