سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-2-2022 في مصر

يهتم المستثمرين وحتى المواطنين العاديين بمعرفة أسعار العملات العربية، ومنها سعر الدينار الكويتي في البنوك والمؤسسات المصرفية، خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي يتغير معها الشكل الاقتصادي العالمي يوميًا.

وللباحثين عن أسعار العملات العربية، يقدم لكم موقع «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا للموقع الرسمي لكل بنك من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.74 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.66 جنيه للشراء، مقابل 52.21 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

ووصل الدينار الكويتي لسعر 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.72 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع في بنك مصر، فيما وصل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.09 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم نحو 51.77 جنيه للشراء، مقابل 52.11 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

أما بشأن سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم، سجل في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع.

كما جاء سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني في بنك عودة نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع.