سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

البعض يبحث في بداية اليوم عن سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، باعتبارها العملة الرئيسية في كثير من الدول الاوروبية، خاصة لمن يرغب في السفر خلال الفترة المقبلة.

وللباحثين عن أسعار العملات الأجنبية، يستعرض موقع «الوطن » سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات البنوك الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري، في السطور التالية:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، نحو 17.75 جنيه للبيع مقابل 17.90 جنيه للشراء

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم نحو 17.65 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في البنك العربي الأفريقي نحو 17.67 جنيه للشراء، ونحو 17.91 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم 17.72 جنيه للشراء، ونحو 17.57 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.65 للشراء وسعر 17.91 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.70 جنيه للشراء 17.84 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.67 جنيه للشراء و17.83 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.72 جنيه للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

ومن ضمن العملات التي تحظى باهتمام وبحث الكثيرين، الجنيه الاسترليني، حيث وصل سعره في بنك مصر لنحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.41 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.18 جنيه للشراء، ونحو 21.44 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.27 جنيه للشراء، ونحو 21.43 جنيه للبيع.