جامعة السويس تحصل على مشروع شبكة الجامعات الإفريقية النمساوية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، القائم بعمل رئيس جامعة السويس، بشأن حصول فريق بحثي من كلية العلوم بالجامعة، على مشروع شبكة الجامعات الإفريقية النمساوية «Africa-UniNet».

مشروع لمعالجة مياه الصرف الصحي

وأشار التقرير، إلى حصول جامعة السويس على مشروع «Biosorbents for sustainable wastewater treatment»، الخاص بمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي يأتي في إطار الشراكة بين الجامعة وهيئة التبادل الثقافى النمساوى «Oead».

أوضح التقرير، دخول جامعة السويس كشريك رئيسى مع جامعة دانوب النمساوية وجامعة جوهانيس النمساوية، وبمشاركة 9 جامعات إفريقية من دول غانا، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا.

فريق بحثي من لإيجاد طرق للتخلص من الملوثات

ويتكون الفريق البحثى للمشروع، من لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة بقيادة رئيس الجامعة، بهدف إيجاد طرق مستدامة وصديقة للبيئة، للتخلص من الملوثات ومعالجة مياه الصرف.

وأكد التقرير، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والمياه، والغذاء، والصحة العامة.