تحرك سريع من «الهجرة» بشأن المصريين في أوكرانيا.. التواصل مستمر

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع، في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا.

غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بالمدن الأوكرانية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: «لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة، لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة»، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

وأوضحت أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا، والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة، بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا، وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة.

توجيهات بالتواصل المستمر مع المصريين بأوكرانيا

أكدت الوزيرة، أن تحرك وزارة الهجرة، يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.