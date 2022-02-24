السفارة المصرية في أوكرانيا تطالب رعاياها بعدم الخروج من المنازل

وجّهت السفارة المصرية في أوكرانيا، الجالية المصرية بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.

وجاء في بيان السفارة المصرية، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها، وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء تطور الأزمة بأوكرانيا وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي، وكذلك رحلات القطارات، يرجى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأية تعليمات إضافية من خلال هذا الموقع».