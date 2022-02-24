الجيش الأوكراني يعلن مقتل 50 جنديا روسيا خلال الهجوم العسكري

أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 50 جنديًا روسيًا، وإسقاط 6 طائرات شرق البلاد، بعد أن استهدفت القوات الروسية، مواقع في أوكرانيا بالصواريخ صباح اليوم، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

بوتين يطلق عملية عسكرية على أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر بتنفيذ عملية عسكرية لحماية منطقة دونباس، التي أعلنت فيها جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفت بهما روسيا مؤخرا.

وشدد بوتين، على أن أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤدا أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.