جامعة المنيا: نجاح تجربة الكتاب الإلكتروني.. وتحديث لوائح الكليات

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

قدم الدكتور مصطفى عبد النبي، الشكر لكافة منتسبي الجامعة، والمجتمع الأكاديمي، على تحقيق الانضباط الكامل خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والأداء المتميز والإنجاز في إعلان النتائج على الطلاب على أكمل وجه في وقت قياسي، بما يمثل طفرة بالعملية التعليمية وانتظامها.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة استمرار دورها الفاعل في انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على ضرورة الحرص على التمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي.

نجاح تجربة الكتاب الإلكتروني

وأكد «عبد النبي» على نجاح تجربة الكتاب الجامعي الإلكتروني بجامعة المنيا بالفصل الدراسي الأول؛ تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني، وذلك في إطار توجه الجامعة لتحقيق التحول الرقمي على كافة الأصعدة، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب واتاحتها على المنصة التعليمية بالجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بتعديل لوائح الكليات الدراسية التي مضى عليها 5 سنوات، وذلك لضمان تناسب الدراسة مع الواقع العلمي، وسرعة التطور التكنولوجي، ولمواكبة التغييرات ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب أنه مطلباً هاماً يجب استيفاءه للتقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تنفيذ خطط الإعداد للرسائل

استعرض المجلس بياناً احصائياً حول التقارير النصف سنوية المقدمة من المشرفين على الرسائل العلمية، والتي توضح مدي التزام الباحثين بتنفيذ خطة الإعداد للرسالة، والمراحل التي تم إنجازها بالإطار العلمي والنظري والتطبيقي، كشرط لاستمرار الإشراف على رسالة الدراس، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وفي نفس السياق وجه الدكتور عصام فرحات على الالتزام بآليات التعامل مع التماسات تظلم الطلاب من نتائج الامتحانات، وإعلانها، ومراقبة تطبيقها، طبقاً للمواعيد القانونية المقررة، وتشكيل لجان برئاسة عميد الكلية للبت فيها، حرصاً على مصلحة الطلاب، مضيفاً أن اسم المستخدم والرقم السري للطالب سيتم إعادة تنشيطه بدون تغيير للطلاب لتمكينهم من الدخول على المنصة والتفاعل عليها.