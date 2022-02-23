تحرير 28 محضرا وإغلاق مقهى مخالف بمدينة المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 28 محضرا متنوعا، وأغلقت أحد المقاهى خلال حملة مكبرة على شوارع مدينة المنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لضبط الشارع ورفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والأسواق والمقاهي.

حملات لرفع الإشغالات بالشوارع

وأوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، أنه تم المرور على شوارع مدينة المنيا و منها شارع محمد بدوى والحسينى وغيرها حيث تم غلق أحد المقاهي لتقديمها الشيشة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا استمرار هذه الحملات لرفع الإشغالات بالشوارع، والتي تعيق حركة السير إلى جانب المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

الالتزام بارتداء الكمامات وإتباع الإجراءات الوقائية

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التربية والتعليم، بالتأكيد على مديري المدارس بتيسير تلقي الطلاب للقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية.

وأكد توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مناشداً المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح حفاظا على صحتهم.

كما شدد المحافظ على منع دخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح من خلال الشهادة المعتمدة لتلقي اللقاح، مع المرور على جميع المستشفيات للتأكد من مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية.