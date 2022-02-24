تيسير فهمي بعد إصابتها بكورونا: «جسمي مكسر وتعبانة جدا ادعولي»

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، معاناتها من أعراض فيروس كورونا، مؤكدة أنها رهن العزل المنزلي، مع اتباعها بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وقالت تيسيرفهمي لـ «الوطن»: « تعبانة أوي، حاسة جسمي مكسر وصداع شديد مبيروحش، وحاسة بصعوبة في النفس شديدة».

وعن إجرائها مسحة كورونا قالت: «ظهرت نتيجة مسحة كورونا أمس، وجاءت إيجابية، وأطالب الجمهور بالدعاء بالشفاء العاجل.. ادعولي أخف وارجع زي الأول، لأن دور كورونا صعب أوي محدش يستهون بيه، ربنا يعفو عنا كلنا ويرفع عنا البلاء في أقرب وقت».

تيسير فهمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكتبت الفنانة تيسير فهمي، عبر حسابها على «فيس بوك»: «ممكن تدعولي، عندي كورونا وتعبانة جدا»، وانهالت دعوات الجمهور لها بالشفاء العاجل.

وفاة شقيق تيسير فهمي

وتوفي شقيق الفنانة تيسير فهمي، «علي»، في نوفمبر الماضي، إثر حريق اندلع في مستشفى بالمهندسين، وأعلنت الخبر عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها، وكتبت: «شقيقي علي في ذمة الله»، وفي فبراير الماضي، أعلنت تيسير فهمي، وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، ودوّنت: «شقيقتي في ذمة الله، ربنا يرحمها».

كما أعلنت في وقت سابق إلغاء عزاء شقيقها واكتفت بأن يكون العزاء على المقابر فقط، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها لا تريد أن يكون هناك تجمعات على قدر المستطاع وجاء الدفن بمقابر الأسرة في منطقة الوفاء والأمل.

أخر أعمال الفنانة تيسير فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي كان مسلسل «بفعل فاعل» قبل 9 سنوات، من إخراج تيسير عبود، وتأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفى، ميرنا وليد، تامر هجرس، واختفت من بعدها عن الوسط الفني لفترة طويلة .