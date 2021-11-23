شقيق تيسير فهمي يكشف التفاصيل الأخيرة في حياة أخيه: تفاجأنا بالمطافي

بدأ منذ قليل مراسم تشييع جنازة شقيق الفنانة تيسير فهمي الذي وافته المنية أمس نتيجة حريق في مستشفى إمبابة العام، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المحروسة في المهندسين.

طلعت فهمي يكشف تفاصيل وفاة شقيقه

وظهرت الفنانة تيسير فهمي في حالة حزن شديد، وانهارت من البكاء بمجرد خروجها من سيارتها. وقال طلعت فهمي شقيق الفنانة تيسير فهمي في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الأسرة كانت في طريقها إلى المستشفى لإخراج أخيه منه، ليتفاجأوا بوفاته اختناقا في الحريق: «لما روحنا المستشفى اتفاجأنا بالمطافي وإن فيه حريق، أنقذوا ناس وفيه 2 اتوفوا من ضمنهم المرحوم عليّ».

الحريق اندلع في غرفة العناية المركزة

وأضاف طلعت فهمي: «من الواضح أن الحريق تم في غرفة العناية المركزة، والاتنين اللي اتوفوا من الاختناق لأن الدخان كان مغطي، وجسمهم كله سواد، بالإضافة إلى أننا أخذنا وقت طويل في استخراج تصاريح الدفن حتى حصلنا عليها الساعة الثانية عشر مساء».

وكانت الفنانة تيسير فهمي، قد كشفت خلال تصريح سابق لـ «الوطن» عن إلغاء عزاء شقيقها بالمسجد، واكتفت بأن يكون العزاء في المقابر.

وقالت تيسير فهمي لـ«الوطن»: «عزاء شقيقي سيكون على المقابر بسبب انتشار كورونا، ونحن نريد أن لا يكون هناك تجمعات قدر المستطاع»، مضيفة أن الدفن بمقابر الأسرة الكائنة بمنطقة الوفاء والأمل.