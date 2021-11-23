تيسير فهمي لـ «الوطن»: «كنت رايحة آخد أخويا من المستشفى لقيته مات»

عبرت الفنانة تيسير فهمي، عن شعورها بالحزن والأسى لفقدان شقيقها الراحل «علي»، وقالت خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «أنا كنت رايحة آخد أخويا من المستشفى تاني يوم، لقيته مات»، مشيرة إلى أنها لم تعرف حتى الآن التفاصيل الكافية عن الوفاة.

تيسير فهمي: أتابع التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وعن سبب الحريق الذي نشب في المستشفى، قالت الفنانة تيسير فهمي لـ «الوطن»، «التحقيقات الأولية بتقول أن الحريق سببه ماس كهربائي»، مضيفة: «أنا بتابع تحقيقات النيابة، عشان آخد الإجراءات اللازمة، بعد دفن أخويا».

«مكناش عارفين أن أخويا هيموت قريب أوي كده»

وأشارت الفنانة تيسير فهمي، إلى أن شقيقها الراحل لم تكن له وصية، قائلة: «أخويا مكنش ليه وصية ولا أي حاجة خالص، كان قبل ما يموت طبيعي أصلاً، ومكنش في أي مؤشرات تقول أنه هيموت قريب أوي كده».

الفنانة تيسير فهمي تكشف عن إلغاء عزاء شقيقها

ويذكر أن الفنانة تيسير فهمي، كشفت من خلال تصريح سابق لـ «الوطن»، عن إلغاء عزاء شقيقها بالمسجد، مشيرة إلى أنها تكتفي بأن تتلقى العزاء في المقابر فقط.

لا أريد تجمعات للوقاية من كورونا

وقالت الفنانة تيسير فهمي لـ«الوطن»: «عزاء شقيقي سيكون على المقابر فقط، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد»، لافتة إلى أنها لا تريد أن يكون هناك تجمعات على قدر المستطاع وأن الدفن سيكون بمقابر الأسرة في منطقة الوفاء والأمل.

وفاة شقيق تيسير فهمي

وتوفي شقيق الفنانة تيسير فهمي، «علي»، أمس، إثر حريق أندلع في مستشفى بالمهندسين، حيث أعلنت الخبر عبر حسابها على فيس بوك، وذلك بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها، حيث كتبت: «شقيقي علي في ذمة الله».