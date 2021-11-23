تيسير فهمي: خبر وفاة شقيقي وجعلي قلبي.. وما حدث له بالمستشفى «جريمة»

دخلت الفنانة تيسير فهمي في موجة بكاء شديدة، بعد وصول جثمان شقيقها إلى مسجد «المحروسة» بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه.

لا يشغلني حالياً سوى دفن جثمان أخي

وقالت الفنانة تيسير فهمي لـ«الوطن»، «خبر شقيقي وجعلي قلبي، ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته، وما حدث له بالمستشفى من إهمال جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن لا يشغلني حالياً سوى دفن جثمان أخي رحمه الله».

وأعلنت الفنانة تيسير فهمي، إلغاء العزاء بالمسجد على شقيقها الراحل «علي»، واكتفت بأن يكون العزاء على المقابر الذي توفي، أمس، بعدما تعرض لاختناق بمركز «الشفاء» في منطقة المهندسين، بعد نشوب حريق بإحدى غرف المركز.

عزاء شقيق تيسير فهمي على المقابر

وقالت «تيسير» لـ«الوطن»،«عزاء شقيقي سيكون على المقابر بسبب انتشار كورونا، ونحن نريد ألا يكون هناك تجمعات قدر المستطاع ».

ومن المقرر، أنَّ تبدأ صلاة الجنازة بعد قليل في مسجد «المحروسة» بالمهندسين»، على أنَّ يكون الدفن بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل.

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقها «علي»، عبر حسابها على «فيس بوك»، وذلك بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها.

معلومات عن الفنانة تيسير فهمي

وتخرجت تيسير فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت في بداياتها بمسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات، منها «الغضب» و«العقاب»، واتجهت بعدها إلى السينما، إذ رشحها المخرج «بركات» الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا في أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم «شباب تحت العشرين» عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها «أماكن في القلب، التوت والنبوت، وجمهورية زفتى».