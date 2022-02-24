انقلاب سيارة «تريلا» على الطريق الدولي الساحلي في دمياط

شهد الطريق الساحلي الدولي بنطاق مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، منذ قليل، انقلاب سيارة تريلا على الطريق اتجاه كفر البطيخ، ما أدى إلى سقوط الحمولة، وغلق حارتين مروريتين، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا من مركز شرطة كفر البطيخ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا على الطريق الساحلي بدائرة المركز، ما أدى إلى غلق حارتين بالطريق، إثر انقلاب حمولة أجولة غلال، وحُرر المحضر اللازم.

رفع حمولة التريلا.. وفتح الطريق

وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بسرعة رفع الحمولة من الطريق، وتم الدفع بلودرين، ورفع مخلفات الحادث وإعادة فتح الطريق، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة ودراجة نارية

كان طريق «دمياط - الزرقا» الشرقي بنطاق مركز الزرقا، أمس، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، ما أدى إلى إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزرقا المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.