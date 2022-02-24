ارتفاع حاد في أسعار القمح عالميا بعد الاجتياح الروسي لأراضي أوكرانيا

ارتفعت أسعار القمح عالميًا بشكل حاد في 24 فبراير بعد تنفيذ روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا، وسط مخاوف بشأن انخفاض الإمدادات من منطقة البحر الأسود.

وتشير التقديرات إلى أنّ صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح المجمعة للسنة التسويقية 2021-22 «يونيو - يوليو»، تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية.

أسعار القمح ترتفع عالميًا

ونشرت روسيا قواتها شرق أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع بدعوى تنفيذ مهمة حفظ سلام، بعد الاعتراف باستقلال الإقليمين.

وذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، أنّ التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، تسببت في تقلبات في أسعار القمح عالميًا وظهرت مخاوف بشأن احتمال تعطل التدفقات التجارية، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لقمح «شيكاغو سوفت ريد وينتر»، لشهر مايو في بورصة شيكاغو للتجارة بمقدار 48 سنتًا عن التسوية السابقة لتصل إلى 9.32 دولار للبوشل، وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مايو للقمح الشتوي الأحمر الصلب إلى 9.68 دولار أمريكي / بوشل، أي ما يقارب 50 سنتًا أعلى من التسوية السابقة.

كما ارتفعت أسعار القمح عالميًا للعقود الآجلة للقمح في بورصة «مينيابوليس»، للحبوب بشكل حاد إثر إندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا، واكتسبت عقود القمح الشتوي الأحمر القاسي لشهر مارس 49 سنتًا لتصل إلى 9.63 دولار أمريكي لكل برميل، بينما ارتفع عقد القمح في الشهر نفسه إلى 9.24 دولار أمريكي لكل بوشل، بزيادة 49 سنتًا عن الإغلاق السابق.

ارتفاع أسعار القمح عالميًا للعقود الآجلة

كما ارتفعت أسعار القمح عالميًا للعقود الآجلة في أوروبا بشكل حاد في 23 فبراير، واستقرت عقود القمح الآجلة لشهر مارس في يورونكست عند 287 يورو / طن متري في 23 فبراير، بزيادة 9 يورو في اليوم.

وظلت أسعار تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا متقلبة وسط التوترات المتزايدة في المنطقة، ووفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز، ارتفعت أسعار القمح الروسي بنسبة 12.5% بدولار واحد في اليوم لتستقر عند 313 دولارًا للطن المتري في 23 فبراير، بينما ظلت أسعار القمح الأوكراني 11.5% ثابتة يوميًا عند 309 دولارًا للطن المتري.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، يعتقد التجار أن أسعار القمح من أوكرانيا من المتوقع أن تظل ضعيفة خلال الأسابيع المقبلة، وأضافوا أنه بالنسبة لروسيا أيضًا، من المرجح أن تظل الأسعار متقلبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.