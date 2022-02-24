«صرف صحي وغاز طبيعي ومجمعات خدمية».. مشروعات «حياة كريمة» في زفتى

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعض الأعمال التي يتم تنفيذها بنطاق مركز زفتى، في محافظة الغربية، وذلك في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتشهد قرية شبراملس حفر أرضية مركز شباب شبراملس، أعمال المجمع الزراعي البيطري، والمجمع الخدمي، وإنشاء نقطة إسعاف، وأعمال الصرف الصحي، وعمل قواعد خرسانية لمحولات الكهرباء، وأعمال وحدة طب الأسرة بقرية شبرا اليمن التابعة لشبراملس.

مشروعات تفهنا العزب

أما قرية تفهنا العزب، فإنها تشهد أعمال المجمع الخدمي، والمجمع الزراعي، وإنشاء مبنى الإسعاف، ومركز شباب تفهنا العزب.

وذكر بيان الصفحة الرسمية لـ«حياة كريمة»، أنه يتم توسيع الطريق العام نهطاي - الضبابشة، وتأهيل إسعاف نهطاي ووحدة الغسيل الكلوي، وبناء المجمع الزراعي البيطري، ومجمع الخدمات، ومركز تنمية الأسرة، ووحدة طب الأسرة، في قرية نهطاي.

مشروعات قرية شرشابة

وفي قرية شرشابة، سيتم رفع كفاءة مبنى الإسعاف، ومبنى التضامن الاجتماعي، وأعمال مجمع الخدمات الحكومية، وأعمال المجمع الزراعي البيطري، وأعمال مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين، والمبنى الإداري لمركز شباب الدكتور عبد الأحد جمال الدين، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرية.

مشروعات قرية حانوت

وفي قرية حانوت، يجرى تدشين مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي البيطري، ووحدة طب الأسرة، أما قرية كفر إسماعيل فإنها تشهد حفر كابل كهرباء متوسط الجهد، وأعمال محطة الرفع للصرف الصحي، وتطوير مدرسة كفر إسماعيل الابتدائية المشتركة.

وفي قرية سنبو الكبرى، يتم تحجير ترعة سنبو الكبري، وتطوير الوحدة الصحية، ومد مواسير الصرف الصحي، وفي باقي القرى، تتم أعمال تجديد مدرسة الشهيد طلبة السايح بقرية الدغايدة، وأعمال توصيل الغاز الطبيعى بقرية الدغايدة، وتأهيل الوحدة الصحية بقرية كفر إبري، وحفر الغاز الطبيعي بقرية كفر إبري، وتطوير وحدة الشئون الاجتماعية بقرية دمنهور الوحش، ومشروع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش، وبناء مركز شباب قرية كفر الزيتون، وحفر الغاز الطبيعي بقرية الغريب، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية الضبابشة، وحفر الغاز الطبيعي بقرية السملاوية.