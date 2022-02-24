قوافل لعلاج المواطنين بالمجان في 5 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها في التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، بالقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ إذ تتضمن القوافل 12 تخصصا، إضافة إلى استشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء وأشعة ومعمل تحاليل متكامل.

وتعمل القوافل أيضا على تحويل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وتقدم القوافل الطبية ضمن حياة كريمة، خدمتها بشكل مجاني من الكشف الطبي، وصرف العلاج، بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، للحد من انتشاره؛ إذ تغطي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 20 حتى 28 فبراير الجاري.

وقالت وزارة الصحة، إنّه سيجرى إطلاق 5 قوافل طبية، خلال الـ72 ساعة المقبلو، اثنتين يومي 24 و25 من شهر فبراير، في منطقتي تانيس مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، والثورة في مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

كما سيجرى إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق موسى العربى في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ووردان حي منشاة القناطر بالجيزة، وكفر سليمان مركز كفر سعد بدمياط، يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

الكشف والعلاج مجانا

وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان، يوقع الكشف على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وتضم القوافل تخصصات «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.