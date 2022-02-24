خالد الصاوي يدعم صغار المزارعين بـ50 ألف شجرة زيتون لتنمية شمال سيناء

أهدى الفنان خالد الصاوي صغار المزارعين في شمال سيناء 50 ألف شجرة زيتون ليتم زرعها في المنطقة، وذلك بمشاركة علاء فاضل، رئيس مؤسسة «من أجل مصر»، لرغبتهما في دعم تنمية منطقة شمال سيناء، وذلك بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

خالد الصاوي: سعيد بتجربة «تماسيح النيل»

وعلى الجانب الآخر، أعرب خالد الصاوي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن فيلمه الجديد «تماسيح النيل» المعروض حاليا بدور العرض، مؤكدا أنه سعيد بهذه التجربة السينمائية وتعاونه مع المخرج سامح عبد العزيز، الذي يحبه علي المستوي الشخصي والفني، مؤكدا أن أجواء التصوير كان يسودها الحب والتفاهم والإنسجام بين أسرة الفيلم، وهو ما انعكس بالتبعية علي الشاشة، بحسب قوله.

2 مليون و500 ألف جنيه إيرادات فيلم «تماسيح النيل» في شهر

وحقق فيلم «تماسيح النيل» خلال فترة عرضه في دور العرض السينمائي التي جاوزت الشهر، إيرادات بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وذلك بخلاف الإيرادات الخارجية للفيلم حيث يعرض في عدد من الدول العربية من بينها السعودية، الكويت والإمارات.

وتدور أحداث فيلم «تماسيح النيل» في إطار ما بين الكوميديا والتشويق حول جريمة نصب يتم ارتكابها على متن إحدى المراكب النيلية، وسط محاولات لكشف الجريمة، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الكوميديا من بينهم مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، هنادي مهنا، محمد ثروت، بدرية طلبة، ويزو، لمي كتكت، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك الصاوي خلال الفترة المقبلة في عدد من الأعمال من بينها مسلسل «الثمانية» للمخرج أحمد مدحت، بالإضافة إلى فيلم «الباب الأخضر» للمخرج رؤوف عبد العزيز، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم إياد نصار، سهر الصايغ، حمزة العيلي ومحمود عبد المعني.