عرض فيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي في نادى السينما بالإسكندرية

يستعد جمهور الإسكندرية لمشاهدة فيلم للإيجار للفنان خالد الصاوي وذلك حسبما أعلن نادى السينما وذلك فى اطار التعاون بين دار الاوبرا المصرية والمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز .

موعد عرض فيلم للإيجار فى الاسكندرية

حيث نشرت الصفحة الرسمية لمسرح دار أوبرا إسكندرية البوستر الرسمي للفيلم معلنة من خلاله عن موعد عرض فيلم للإيجار حيث قالت " نادي سينما أوبرا اسكندرية فى انتظار تشريفكم يوم السبت الموافق 26 فبراير وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءا الدعوة عامة والدخول مجانا ".

وسيعقب عرض الفيلم ندوة خاصة سيكون حاضر بها مخرج الفيلم اسلام بلال وسيدير الندوة الناقد الفني أحمد عسر .

يذكر أن فيلم للإيجار هو بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل وعصام السقا وياسر الطوبجي وهايدي رفعت وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج اسلام بلال .

فكرة فيلم للإيجار

وتدور فكرة الفيلم حول موضوع الوحدة والعزلة التى يعاني منها الاشخاص وذلك فى اطار كوميدي تشويقي حيث تدور حول قبطان على المعاش ويسكن فى شقة ولكنه يعاني من حالة نفسية بسبب العزلة والوحدة فيفكر فى عرض شقته للإيجار للخروج من هذه الحالة .

من ناحية أخرى كان قد شارك الفنان خالد الصاوي فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل اللى ملوش كبير وشارك فيه بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وايمان السيد ومحمود حافظ وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفي فكرى وحقق نجاح جماهيرى كبير بمجرد عرضه فى السباق الرمضاني .