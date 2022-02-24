ضبط 47 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، وضمان سلامة الغذاء وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

حملات على المخابز والمحال التجارية والأسواق

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

محاضر لمحلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إنه خلال الحملات تم ضبط وتحرير 47 مخالفة متنوعة، منها 42 مخالفة للمخابز البلدية جاءت ما بين (خبز ناقص الوزن– إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– عدم إعطاء بون صرف للمواطنين– عدم تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، وفي مجال مراقبة الأسواق تم تحرير 5 محاضر لمحلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 28 محضرا متنوعا، وأغلقت أحد المقاهي خلال حملة مكبرة على شوارع مدينة المنيا، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لضبط الشارع ورفع الاشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والأسواق والمقاهي.

إغلاق مقاهٍ تقدم الشيشة

وأوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز أنه تم المرور على شوارع مدينة المنيا، ومنها شارع محمد بدوي والحسيني وغيرها حيث تم غلق أحد المقاهي لتقديمها الشيشة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استمرار هذه الحملات لرفع الإشغالات بالشوارع، والتي تعيق حركة السير، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس «كورونا».