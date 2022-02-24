مصري بأوكرانيا: تكالب على الوقود والدواء وطوابير على «الصراف الآلي»

شهدت منطقة «جيتومير»، في أوكرانيا، طوابير على الصيدليات ومحطات البنزين وماكينات الصراف الآلي، في ساعات مبكرة من صباح اليوم وحتى الآن.

وقال «جمال حسن»، مواطن مصري مقيم بذات المنطقة مع أسرته منذ 6 سنوات، إنّ المنطقة شهدت قصف المطار العسكري ومعسكرات التدريب من الساعة الخامسة وحتى السادسة صباحًا.

صف متواصل على العاصمة كييف

وقال «حسن» لـ«الوطن»: «هناك قصف متواصل على العاصمة كييف»، لافتاً إلى أن مدينة «جيتومير»، تشهد حاليًا حالة من الذعر بين الأهالي، ويوجد زحام شديد في المدينة على الصيدليات لرغبة المواطنين في الحصول على العلاج اللازم لهم: «ممكن الناس متاكلش بس أهم حاجة تاخد العلاج بتاعها خاصة مرضى السكر والقلب»، مؤكداً أن الطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي: «معروف أنه في أوقات الحرب البلد بتوقف التداول بين البنوك عشان كدا الناس بتلحق تاخد فلوسها عشان تعرف تتعامل مع الموقف الحرج».

زحام على الصيدليات ومحطات البنزين والصراف الآلي

وبرر «حسن»، ازدحام المواطنين أمام محطات البنزين، موضحا أن المحطات في أوكرانيا لا تمول «فل تانك»، وإنما تمول السيارة ثلثي التانك فقط، وبالنسبة للمحال التجارية والأغذية، أكد أن غالبية المحال أغلقت أبوابها رغم أن المطار العسكري الذي تعرض للقصف يقع على أطراف المدينة بعيدا عن المحال.

وأشار إلى أن المدن الأخرى مثل «خاركوف ودمباظ»، الوضع بها غير مستقر لأنها تقع على الحدود بين روسيا والانفصاليين عن أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الروسي حتى الآن ينشر أخباراً كاذبة الهدف منها فقط هو حدوث بلبة وتراجع للجيش الأوكراني، موضحاً أن التليفزيون الأوكراني، يعلن الأخبار الحقيقة على مدار الساعة، مناشداً المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة غير الموثقة.

ونوه «حسن»، إلى أنه يقطن في أوكرانيا منذ 6 سنوات مضت، برفقة أطفاله الثلاثة، أكبرهم 12 سنة وأصغرهم عامين، موضحاً أن المدارس علقت الدراسة، رغم أن الحضانات خصصت ما يشبه خندقا صغيرا لحماية الأطفال أثناء القصف.