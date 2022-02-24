روسيا تتهم أوكرانيا بفبركة فيديوهات لسقوط مدنيين في الحرب

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، جهاز الأمن الأوكراني، بنشر مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد، واصفة ما يقوم به جهاز الأمن بـ«الاستفزازي».

سقوط إصابات جماعية بين المدنيين

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إنه يجب أن تلتفت وسائل الإعلام إلى أن دائرة الأمن الأوكرانية، تنفذ بالفعل استفزازات وفقًا للنماذج المعروفة للخوذ البيضاء، لافتًا إلى أنه تم تصوير وتجهيز مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية، تزعم وقوع «إصابات جماعية» بين صفوف المدنيين في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنك» الروسية.

بوتين يتخذ قرار الحرب

وشنت روسيا عملية عسكرية فجر اليوم على أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال «بوتين»، إن الظروف الحالية تتطلب من روسيا اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية المواطنين في الدونباس، وخاصة بعد اعتراف روسيا رسميًا بجمهوريتي الدونيستك ولوغانسخ المنفصلتين من قبل طرف واحد عن أوكرانيا.