إيقاف رحلات الطيران من أوكرانيا لمصر بسبب نشوب الحرب

قال اللواء أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، التابعة لوزارة الطيران المدني، إن مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لم تستقبل منذ فجر اليوم أية رحلات من أوكرانيا، كما لم تغادر أي طائرة من مصر لأوكرانيا منذ ذلك التوقيت، لافتا إلى أن المطارات الـ3 تلقت إخطارات من العديد من شركات الطيران الأوكرانية بإلغاء رحلاتها الجوية التي كان مقررا وصولها، اليوم، بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هناك العديد من الطائرات الأوكرانية متواجدة بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم تنتظر الإقلاع بين لحظة وأخرى لإعادة السياح المتواجدين بالمدن السياحية المصرية التي انتهت إجازاتهم، وكان مقررا سفرهم اليوم.

استمرار الرحلات الجوية الروسية للمطارات المصرية

وأضاف لـ«الوطن» أن الرحلات الجوية من روسيا إلى مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ مستمرة حتى الآن وفقا لجداول التشغيل الخاصة بها، لافتا إلى أن شركات الطيران الروسية لم تبلغ حتى الآن بوقف أو إلغاء أي من رحلاتها الجوية إلى المطارات الإقليمية المصرية.

إيقاف حركة الطيران بين أوكرانيا ومصر بشكل كامل

ومن جهته كشف مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني المصرية أنه تم وقف حركة الطيران بشكل كامل بين مصر وأوكرانيا بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية فجر اليوم، لافتا إلى أن أوكرانيا أعلنت الغلق الكامل لمجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني، موضحا أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لمعرفة موعد استئناف الرحلات بين مصر وأوكرانيا في ظل الحرب الدائرة حاليا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن روسيا لم تغلق حتى الآن مجالها الجوي بشكل كامل، وهناك عدد من الرحلات الجوية الروسية وصلت لمصر خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن بإيقاف حركة الطيران بين مصر وأوكرانيا.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في تصريح لـ«الوطن» إن مطار القاهرة الدولي لم يتلق أية إفادات حتى الآن من قبل شركات الطيران الروسية بإلغاء رحلاتها المقررة اليوم إلى المطار.