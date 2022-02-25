حظك اليوم برج الحمل الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل تكمن قوته في الحماس الشديد تجاه العمل والحياة، وهو لمواليد من 21 مارس حتى 20 أبريل، وأبرز هواياته الرسم والقراءة، كما أن نقطة ضعفه عدم الصبرع والتسرع في كل شئ، وذلك وفق «فلسفة الأبراج» لخبيرة الفلك عبير فؤاد.

وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج الخاصة بحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بالتخطيط بشكل جيد، قبل اتخاذ أي قرار إذ أن التسرع في اتخاذ القرارت قد يجعلك تفشل أو يحدث إخفاق في أمر من الأمور الخاصة بالحياة المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

عليك استغلال أن الوضع الفلكي يمدك بالأدوات التي تجعلك مؤثرا، لذا عليك أن تكون جذاب أما الطرف الآخر ومبهر في كلامك، إذ أن الجنس الآخر ينجذب لك اليوم لذا عليك أن تكون لبق في كلامك لكي توطد علاقتك بأحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

يتسم برج الحمل بعدد من الصفات الإيجابية أبرزها العطف والحب الكبير الذي يعطيه لمن حوله، كما أنه شجاع بدرجة كبيرة، ويحب المبادرة، وأبرز عيوبه التهور الشديد في مختلف الأمور والعدوانية تجاه الأشياء، فهو عدائي ويقول أشياء سلبية كثيرة تؤثر على علاقته بالآخرين.