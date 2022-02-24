متحدث الخارجية الأمريكية لـ«الوطن»: بوتين اختار الحرب وسنرد بقوة وحسم

علق كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لندن، على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلا: «نؤيد ما قاله الرئيس جو بايدن مساء أمس».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بلندن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس «بايدن»، قال إن صلاة العالم بأسره ترافق الشعب الأوكراني الليلة، وهو يعاني من هجوم من قبل القوات العسكرية الروسية بدون أي استفزاز أو تبرير.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي قال إنّ الرئيس بوتين اختار حربا مع سابق الإصرار والتصميم، ما سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية هائلة.

وتابع: «بايدن أكد أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، والولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، مؤكدا أن العالم سيحاسب روسيا».

وكانت روسيا بدأت فجر اليوم عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنها إنها تستهدف حماية منطقة «دونباس»، الانفصالية.