ألمانيا تدعو مجموعة السبع لعقد اجتماع طارئ: القادة الروس سيدفعون الثمن

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، مجموعة السبع بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في أوكرانيا، موضحًا: «أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لفرض عقوبات ضد روسيا».

وأضاف خلال كلمته: «على القادرة الروس أن يدفعوا ثمنا باهظا بسبب ما يفعلوه في أوكرانيا، وبوتين ارتكب خطأ جسيما، وبالنسبة للحلفاء في شرقي أوروبا مثل بلغاريا ورومانيا ودول البلطيق فحن نتفهم قلقكم وسنقف بجانبكم وسنتلزم بالاتفاقيات الدفاعية للناتو».

وتابع: «نقترح أنا وماكرون أن يكون هناك اجتماع لكل القادة الأوروبيين ودول حلف الشمال الأطلسي، وسنتجه إلى بروكسل لإجراء مناقشة موسعة بشأن ما يحصل في ألمانيا، وأدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سحب قواته من أوكرانيا».