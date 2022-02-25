في عيد ميلاده.. أبرز تصريحات آسر ياسين عن والده: سبب دخولي كلية الهندسة

يحتفل اليوم الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده، إذ وُلد في 25 فبراير عام 1981، بالقاهرة، ودرس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأثناء دراسته شارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه قرر خوض تجربة التمثيل من خلال السينما، والتليفزيون.

بدايات آسر ياسين الفنية

شارك الفنان آسر ياسين، في بداياته الفنية، في عدد من الأفلام القصيرة، وكان أهمها، فيلم «بيت من لحم»، إخراج رامي عبدالجبار، وتأليف يوسف إدريس، وقصة وسيناريو أشرف سمير.

آسر ياسين يقتحم مجال الدراما التليفزيونية

واقتحم الفنان آسر ياسين، بعد ذلك، مجال الدراما التليفزيونية، من خلال عدة مسلسلات، أبرزها: «قلب حبيبة»، و«ملح الأرض»، و«عمارة يعقوبيان»، و«لحظات حرجة»، و«عرض خاص»، و«البلطجي».

آسر ياسين يخوض تجربة السينما

وحقق الفنان آسر ياسين، شهرة كبيرة وواسعة في مجال السينما، من خلال تقديمة لعدة أفلام متنوعة، منها «على جنب يا أسطى»، و«رسائل البحر»، و«أسوار القمر»، و«30 يوم».

آسر ياسين: والدي قدوتي في الحياة وسبب دخولي الهندسة

كشف الفنان آسر ياسين، أن قدوته في الحياة هو والده، الذي كان يقوم بلعب رياضة الإسكواش ونجح فيها، كما كان والده مهندسًا وسعى هو الآخر للالتحاق بكلية الهندسة، حسبما قال في برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة «dmc».

وأشار الفنان آسر ياسين، أيضًا إلى أنه كان يسعى دائمًا لأن يكون متفوقًا على المستوى الرياضي في الجامعة، بخلاف تفوقه الدراسي، لكي يحصل على امتيازات كثيرة داخل الجامعة، متابعًا: «والدي قال لي لو دخلت الجامعة ومتعلمتش حاجة غير الدراسة يبقى متعلمتش حاجة».

وأضاف الفنان آسر ياسين، خلال استضافته في برنامج «السيرة»، أنه تفوق وحصل على درجات عالية في المرحلة الثانوية، حتى يحصل على موافقة والده على إلحاقه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.