والدة آسر ياسين: كان خجول جدا.. وجالي روماتويد لما فضل التمثيل على الهندسة

قالت منى الدغيدي والدة الفنان آسر ياسين، إنّه طلب الحصول على الشهادة البريطانية «igcse»، لكنها سألته عما إذا كان قرأ عنها شيئا، وعندما أجابها بالإيجاب وافقت: «قعدناه وأخوه مع ناس شغالة في الفنون وأطباء أسنان، رغم إن والدهم قالي إنهم مش شكل دكاترة».

تعرضت للخطف عندما كانت طفلة بسبب الذهب

وكشفت خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، من تقديم الإعلاميين سناء منصور وسالي شاهين، على قناة dmc، عن أنها وابنة خالتها تعرضتا للخطف عندما كانتا طفلتين بسبب الذهب الذي كانتا ترتديانه، لذلك لم ترتديه مرة أخرى خارج المنزل.

وأكدت أنها تجمعها بابنيها علاقة صداقة: «آسر لما يكون في مشكلة بيتصل بيّ، لكن قواعد التربية مش بتتغير»، ورغم ذلك فإن شخصيته مستقلة: «كان فيه بنوتة لذيذة وعجباني، ولما قلت له إنها لطيفة وزي القمر، قالي فكرت فيها بس لما حضرتك قلتِ لي نفسيتي صدت منها».

وشددت على أنّ ابنها اختار دراسة الهندسة، باختيار شخصي منه، وكذلك أخيه، وذلك بعدما اطلعا على أكثر من مهنة وسألا الكثير من معارفهما.

تفاصيل بداية الحياة الفنية لابنها

وعن البداية الفنية لابنها، قالت: «كان فيه واحد صاحبه في الجامعة ومسافر وله دور في مسرحية ما، وقاله يا آسر أنا مسافر ولازم حد يبقى مطرحي، واتقبل في الأوديشن، وحضرنا معاه مسرحتين وشجعناه لأنه كان خجول، لأن مينفعش مهندس يبقى خجول، وفي أول بريزنتيشن في الجامعة الورق وقع منه وحصلت له لبخة، لكن بعد التمثيل بقى حاجة تانية خالص، ومبقاش خايف من اللي قدامه».

ولفتت إلى أنه حصل على تأجيل من أداء الخدمة العسكرية، وفي هذه الفترة حرص على التعاون مع خيري بشارة، وبالفعل كان أول مسلسل تعاقد عليه كان معه: «كان بيدرس في الجامعة وبيروح الأوديشن من غير ما نعرف».

وأوضحت، أن إحدى الشركات الكبرى طلبت مهندسين فطلبت منه التقدم بطلب للالتحاق الوظيفة فوافق على مضض، وتحدث إليها شقيقه وطلب منها عدم الضغط عليه: «قالي متضغطيش عليه عشان مش عاوز يزعلك ونفسه يستمر في التمثيل، وده كان صعب عليّ لأني مكنتش عارفة ايه المستقبل».

وواصلت: «لما سمعت الكلام ده رقدت في سريري وجالي روماتويد لكن بعد كدة تقبلت دخوله عالم الفن، لأنه شخصية مسؤولة، وعائلتنا كانت تحب الفن، لكني مكنتش متخيلة سكة التمثيل، أما أخوه إسلام، عمل أوديشن مرة والمخرج قاله متفكرش، لكنه مهندس ممتاز جدا».

تفاصيل فيلم صامت شاركت فيه مع آسر

وأشارت إلى أنها شاركت في مسرحية معه خلال فترة دراسته في محافظة بورسعيد، حيث كانت المدرسة مهتمة بالأنشطة الفنية، وكان مخرج الفن من القاهرة: «المسرحية كانت فظيعة ودرامية، لكن بقدرة قادر اتقلبت لحاجة كوميدية»، موضحةً أنها مثلت مع ابنها في فيلم غير ناطق، حيث طلب منها المشاركة لأن الفيلم كان في حاجة إلى أم: «كان عندي عزومة تاني يوم وطلب مني أشارك عشان كان بيشد في شعره وكان محتاجني».