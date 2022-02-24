الأجزاء المحذوفة من التاريخ والجغرافيا لطلاب الدمج بالثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات المحذوفة الخاصة بالمدارس التي تضم «طلاب دمج»، من مناهج التاريخ والجغرافيا والاقتصاد، للصف الثالث الثانوي، في العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأرسلت الوزارة، مستند رسمي، لرئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إشارة إلى الكتاب الدوري، بشأن حذف الأجزاء التي تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالثانوية العامة، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم.

واقترحت في خطابها المرسل، تخفيف الإجزاء المذكورة بالخطاب، لرفع العبء عن كاهل الطلبة المدمجين بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم، ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

الأجزاء المحذوفة من التاريخ والجغرفيا لطلاب الدمج بالثانوية

ترصدها «الوطن»، المحذوفات الخاصة بمنهج التاريخ والجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، لجميع فئات الدمج:

الأجزاء المحذوفة من التاريخ:- الفصل الخامس: (التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتي الاستقلال.

الأجزاء المحذوفة من الجغرافيا: الوحدة الرابعة (العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد).

محذوفات مادة الاقتصاد

حددت وزارة التعليم، المحذوفات الخاصة بمنهج الاقتصاد، لطلاب الصف الثالث الثانوي لجميع فئات الدمج:

- الأجزاء المحذوفة: (الفصل السادس العلاقات الاقتصادية الدولية).

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو المقبل.

يشار إلى أنه من المقرر عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2021، يوم السبت 21 مايو المقبل، على أن تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، يوم السبت 11 يونيو المقبل.