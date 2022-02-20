الجامعات الأهلية: قبول 205 من طلاب الثانوية العامة 2020-2022

كشف الدكتور محمد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان» ورئيس قطاع كليات الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، قبول 205 طلاب وطالبات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020-2022، بالجامعات الأربعة، موزعين على جميع القطاعات العلمية، خلال فترة التقدم التي أتاحتها الوزارة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لافتاً إلى المقبولين من الطلاب الذين لم تكن لهم فرصة في التقدم خلال فترة التنسيق، مشيراً إلى أنَّ الجامعات التزمت بقرارات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

نستهدف قبول ضعف العام الحالي العام المقبل

وأضاف المشرف على قطاع الجامعات الأهلية «الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات خلال عمليات التقديم والالتحاق بالجامعات الأربعة من قبل الطلاب، لافتًا إلى أنَّه جرى وضع خطة لاستقبال ضعف أعداد الطلاب الذين تم قبولهم خلال العام الجاري ليم مضاعفة العديد العام المقبل، مؤكداً أن هناك تطوير واستحداث دائم للبرامج التعليمية والتوسع منها لتتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.

«شعيرة»: انتظام الدراسة بالجامعات الأهلية دون رصد مشكلات

وأكّد المشرف على قطاع الجامعات الأهلية، أنَّ الدراسة انتظمت بمختلف الجامعات الأربعة منذ اليوم للفصل الدرسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتًا إلى أنَّ الجامعات أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات لأعمال الدراسة قبل انطلاقها بفترة، مؤكداً أنَّ الدراسة في الجامعات الأهلية ضمن الجيل الرابع، مؤكّداً أنَّ الجامعات ذكية ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجياً بما يتماشى مع أحدث النظم التعليمية في العالم.