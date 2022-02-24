لضمان فرص أكبر للخريجين.. إجراءات عامة لمسابقة المعلمين في المحافظات

مسابقة المعلمين من أكثر الكلمات، بحثا على مؤشر البحث جوجل، عن التخصصات المطلوبة والشروط والأولويات الخاصة بالتقديم والموعد، ضمن مسابقة الـ150 ألف معلم، الذين وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيينهم، لسد العجز المعلمين بالمدارس.

تخصيص عدد لكل محافظة حسب معدلات العجز

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن مسابقة المعلمين لن تكون على مستوى الإدارات التعليمية بل المحافظات، بمعنى أن كل إدارة لن يكون لها إعلانا خاصا في المسابقة لطلب معلمين في مدارسها، بل أن كل محافظة ستعلن عن حاجتها لعدد محدد من المعلمين، حسب العجز الموجود في كل إدارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص عددا معينا في مسابقة الـ30 ألف معلم لكل محافظة، حسب معدلات العجز الموجودة وأولويات التعليم، ثم يوزيع المقبولين في هذه المحافظة على المدارس الموجودة بها.

إجراء المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية غير قانوني

أوضح المصدر، إن إجراء المسابقة على مستوى المحافظة، يضمن مساحة أكبر للخريجين أن يتقدموا للمسابقة، لافتا إلى أن إجرائها على مستوى الإدارات التعليمية غير قانوني، لذلك عندما يتم الإعلان رسميا عن إجراءات التقديم، سيتم ذلك بالتقدم إلكترونيا على وظيفة متاحة بالمحافظة، على أن يتم توزيع المقبولين بعد ذلك على المدارس.

وأشار إلى أن المسابقة ستعقد «أونلاين»، مع وضع قواعد وضوابط، مضيفا أنه سيتم فتح التقديم لجميع خريجي كليات التربية ومن لديهم خبرة، ولا توجد أولوية للمتطوعين أو المتعاقدين بالحصة، أو من سبق لهم العمل ضمن مسابقة عقود الـ36 ألف معلم.

واختتم المصدر: «الأولوية للتعيين ستكون للمرحلة الابتدائية والصفوف الأولى، لسد العجز، خاصة مع تطبيق المناهج الجديدة المطورة، والنسبة الأكبر ستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة».