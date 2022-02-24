اليوم.. الفرصة الأخير للطلاب لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مطالبة جميع المدارس الثانوية بالتنبيه على الطلاب بسرعة التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة.

آخر موعد لتسجيل الاستمارات

وقالت وزارة التعليم، إن تسليم الاستمارات الإلكترونية بالمدارس سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، للطلاب المنتظمين، ويوم الخميس الموافق 7 أبريل المقبل لطلاب المنازل، مؤكدة أنه لن يجرى قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

كما حددت الوزارة أن يكون اليوم آخر موعد للتحويل بين علمي علوم وعلمي رياضة، مؤكدة أنه لن لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الأخرى العلمية، والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.

آخر موعد للترشح للمشاركة في أعمال الثانوية العامة

وبالنسبة للمشاركين في أعمال الامتحانات، قررت وزارة التعليم أن يجرى إغلاق باب التقديم للمرشحين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة للعام الدراسي الحالي 2022/2021، اليوم الخميس.

وطبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيجرى عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة والنهائية عن امتحانات الثانوية العامة، حول عقد الامتحانات ورقيا أم إلكترونيا على التابلت.