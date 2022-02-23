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محمود مسلم

موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب بأسوان

كتب:

سلامة عامر
06:31 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أسوان، عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» في الإعلان رقم 2 لسنة 2022، أسماء المجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني «تشغيل- سلامة وصحة مهنية- معمل».

رابط كشوف أسماء النتيجة النهائية للمستحقين

ونشرت شركة مياه الشرب منشور كشوف بأسماء النتيجة النهائية للمستحقين للمقابلات الشخصية عبر موقع الشركة التالي http://awsc-eg.com/employees2.html.

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين 

وحددت الشركة موعد عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين لوظائف فني «معمل بالتعاقد - فني سلامة وصحة مهنية بالتعاقد - فني تشغيل كشف1 بالتعاقد- فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد»، حسب الكشوف المرفقة برابط النتيجة، كالآتي:

- الأحد الموافق 6 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني معمل بالتعاقد، وفني سلامة وصجة مهنية بالتعاقد.

- يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف1 بالتعاقد، ولمجتازين للاختبارات التحريرية والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد.

المستندات المطلوبة للتعيين بالوظائف الفنية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مسابقة لتعيين بعض الوظائف السابق ذكرها، للعمل داخل المحافظة بنظام التعاقد، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم لشغل الوظائف:

- صورة المؤهل الجامعي.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد فضلا عن أصل شهادة الخبرة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.