موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب بأسوان

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أسوان، عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» في الإعلان رقم 2 لسنة 2022، أسماء المجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني «تشغيل- سلامة وصحة مهنية- معمل».

رابط كشوف أسماء النتيجة النهائية للمستحقين

ونشرت شركة مياه الشرب منشور كشوف بأسماء النتيجة النهائية للمستحقين للمقابلات الشخصية عبر موقع الشركة التالي http://awsc-eg.com/employees2.html.

عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين

وحددت الشركة موعد عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين لوظائف فني «معمل بالتعاقد - فني سلامة وصحة مهنية بالتعاقد - فني تشغيل كشف1 بالتعاقد- فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد»، حسب الكشوف المرفقة برابط النتيجة، كالآتي:

- الأحد الموافق 6 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني معمل بالتعاقد، وفني سلامة وصجة مهنية بالتعاقد.

- يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف1 بالتعاقد، ولمجتازين للاختبارات التحريرية والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد.

المستندات المطلوبة للتعيين بالوظائف الفنية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مسابقة لتعيين بعض الوظائف السابق ذكرها، للعمل داخل المحافظة بنظام التعاقد، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم لشغل الوظائف:

- صورة المؤهل الجامعي.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد فضلا عن أصل شهادة الخبرة.