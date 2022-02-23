موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب بأسوان
كتب:
سلامة عامر
06:31 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أسوان، عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» في الإعلان رقم 2 لسنة 2022، أسماء المجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني «تشغيل- سلامة وصحة مهنية- معمل».
رابط كشوف أسماء النتيجة النهائية للمستحقين
ونشرت شركة مياه الشرب منشور كشوف بأسماء النتيجة النهائية للمستحقين للمقابلات الشخصية عبر موقع الشركة التالي http://awsc-eg.com/employees2.html.
عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين
وحددت الشركة موعد عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين لوظائف فني «معمل بالتعاقد - فني سلامة وصحة مهنية بالتعاقد - فني تشغيل كشف1 بالتعاقد- فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد»، حسب الكشوف المرفقة برابط النتيجة، كالآتي:
- الأحد الموافق 6 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني معمل بالتعاقد، وفني سلامة وصجة مهنية بالتعاقد.
- يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 من شهر مارس المقبل 2022 للمجتازين للاختبارات التحريرية، والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف1 بالتعاقد، ولمجتازين للاختبارات التحريرية والمتقدمين لوظيفة فني تشغيل كشف 2 بالتعاقد.
المستندات المطلوبة للتعيين بالوظائف الفنية
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مسابقة لتعيين بعض الوظائف السابق ذكرها، للعمل داخل المحافظة بنظام التعاقد، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم لشغل الوظائف:
- صورة المؤهل الجامعي.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من شهادة الميلاد فضلا عن أصل شهادة الخبرة.