حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يفضل الآلات الموسيقية مثل الهارمونيكا المصحوبة بالجيتار، كما أنه يفضل ألعاب الذكاء والسرعة مثل ركوب الدراجة أو التنس، فهو يحلم أن يعيش أكثر من حياة في نفس الوقت، ويهتم بالحاضر أكثر من المستقبل وفق «فلسفة الأبراج» لعبير فؤاد.

وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج الخاصة بحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء الصعيد المهني

عليك أن تكون يقظ في التعامل مع كل شئ يدور حولك، إذ أن التفاصيل هامة اليوم، وعدم التركيز قد يعرضك لخسارة كبيرة، ولكي تحقق نجاح في حياتك المهنية يجب أن تكون مميزا، وتتخطى العقبات التي تواجهك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب ألا تتعامل بجفاء مع من تحب، إذ أن العند والعصبية قد يجعلك تخسر أشخاص هامة في حياتك، إذا عليك أن تكون صبور في التعامل مع شريك الحياة والأهل والأصدقاء، لكي تبقى على ود معهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

وأبرز الصفات الإيجابية لمولود برج الجوزاء سرعة البديهة، فهو يتمكن من فهم الأمور التي تجري حوله بذكاء شديد، وهو قادر على التحليل والاستنتاج في مختلف المواقف المعقدة، لكنه متقلب بشكل كبير، فهو يغير رأيه بسرعه نتيجة التردد، كما أنه شديد القلق تجاه كل ما يدور حوله.